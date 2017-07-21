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В районе Окружной в Пензе горит одноэтажный частный дом

10:22 | 21.07.2017 | Происшествия

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Несколько пожарных расчетов тушат одноэтажный деревянный жилой дом №15 на улице Чебышева в Пензе, возгорание в котором произошло утром в пятницу, 21 июля.

В районе Окружной в Пензе горит одноэтажный частный дом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предположительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем — оставленная на время без присмотра включенная газовая плита, на которой грелась вода.

По предварительным данным, когда начался пожар, в доме находилась только хозяйка, которой потребовалась помощь врачей скорой помощи, оперативно прибывших к месту ЧП. Погибших нет.

Густой белый дым, возвышающийся над частным сектором в районе улицы Окружной, видно издалека.

За работой пожарных наблюдают обеспокоенные жители близлежащих домов, а также соседних проездов.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места происшествия, благодаря правильно выбранному направлению тушения удалось избежать распространения огня на близлежащие строения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
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