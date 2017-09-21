В Пензе спасатели взломали дверь в квартиру, где пьяный дебошир заперся с двумя детьми Происшествия

Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники главного управления поисково-спасательного центра взломали дверь в квартиру дома на улице Рахманинова в Пензе, чтобы полицейские смогли задержать пьяного дебошира, который заперся там с двумя малолетними детьми.

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Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в 23.30 20 сентября спасателям позвонила жена мужчины.

«Она сообщила о том, что ее муж, находящийся в нетрезвом состоянии, угрожая расправой, выгнал ее из квартиры, в которой находятся дети в возрасте 1,5 и 3 года», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что спасатели вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента.

«Дебошир был задержан полицейскими, дети не пострадали», — уточнили в пресс-службе.