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В Пензе спасатели взломали дверь в квартиру, где пьяный дебошир заперся с двумя детьми

12:00 | 21.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники главного управления поисково-спасательного центра взломали дверь в квартиру дома на улице Рахманинова в Пензе, чтобы полицейские смогли задержать пьяного дебошира, который заперся там с двумя малолетними детьми.

В Пензе спасатели взломали дверь в квартиру, где пьяный дебошир заперся с двумя детьми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в 23.30 20 сентября спасателям позвонила жена мужчины.

«Она сообщила о том, что ее муж, находящийся в нетрезвом состоянии, угрожая расправой, выгнал ее из квартиры, в которой находятся дети в возрасте 1,5 и 3 года», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что спасатели вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента.

«Дебошир был задержан полицейскими, дети не пострадали», — уточнили в пресс-службе.
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