На трассе под Пензой «шестерка» превратилась в груду металла, погиб человек Происшествия

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-21061» – мужчина 1978 года рождения погиб в результате тройного ДТП, произошедшего на автодороге «Пенза — Шемышейка» вечером в минувший вторник, 28 ноября.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Чтобы извлечь его тело из машины, превратившейся в груду металла, а также помочь травмированному мужчине выбраться из салона, на место аварии сразу после случившегося прибыли представители пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ). В своей работе они использовали гидравлический инструмент.

Как сообщается на сайте ППСЦ, всего в ДТП пострадали шесть человек.

Вместе с тем в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, комментируя аварию с участием автомобилей «ВАЗ-21061», «ВАЗ-212140» и «ГАЗ-3302», уточнили, что госпитализация потребовалась двоим мужчинам.

«Это водитель «ГАЗели» и пассажир отечественной «шестерки». Женщине, находившейся в автомашине «ГАЗ-3302», медицинская помощь была оказана на месте происшествия», — пояснили в Госавтоинспекции.

По факту трагического ДТП организована проверка.