EN
17:39:09 Среда, 29 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

На трассе под Пензой «шестерка» превратилась в груду металла, погиб человек

11:10 | 29.11.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Водитель автомобиля «ВАЗ-21061» – мужчина 1978 года рождения погиб в результате тройного ДТП, произошедшего на автодороге «Пенза — Шемышейка» вечером в минувший вторник, 28 ноября.

На трассе под Пензой «шестерка» превратилась в груду металла, погиб человек

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

Чтобы извлечь его тело из машины, превратившейся в груду металла, а также помочь травмированному мужчине выбраться из салона, на место аварии сразу после случившегося прибыли представители пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ). В своей работе они использовали гидравлический инструмент.

Как сообщается на сайте ППСЦ, всего в ДТП пострадали шесть человек.

Вместе с тем в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, комментируя аварию с участием автомобилей «ВАЗ-21061», «ВАЗ-212140» и «ГАЗ-3302», уточнили, что госпитализация потребовалась двоим мужчинам.

«Это водитель «ГАЗели» и пассажир отечественной «шестерки». Женщине, находившейся в автомашине «ГАЗ-3302», медицинская помощь была оказана на месте происшествия», — пояснили в Госавтоинспекции.

По факту трагического ДТП организована проверка.
Актуальное
Читайте также
Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в Китае Мэр Пензы вошел в число лидеров медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО
Yotа предложила безлимитный доступ к YouTube В Пензе до конца марта будет ограничено движение большегрузов
Дом на Ударной в Пензе включат в новую программу расселения в числе первых — вице-мэр В Пензенской области на объекте «Ростелекома» открыт третий универсам «Пятерочка»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама