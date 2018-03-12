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В Пензе погоня за нарушителем закончилась стрельбой

12:18 | 12.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 12 марта 2018. PenzaNews. Инспектор ДПС применил табельное оружие во время погони за нарушителем на проспекте Победы в Пензе поздно вечером в минувшее воскресенье, 11 марта.

В Пензе погоня за нарушителем закончилась стрельбой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 22.45 инспекторы дорожно-патрульной службы на островке безопасности возле стелы «Орден Победы» заметили автомобиль «ВАЗ-21093» без государственных регистрационных знаков. При приближении патрульной автомашины он начал движение и попытался скрыться, сотрудники ДПС организовали преследование», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения — он неоднократно выезжал на встречную полосу и создавал помехи для других транспортных средств, провоцируя аварийные ситуации, после чего, следуя по кольцу, врезался в автомобиль «Kia» и покинул место ДТП.

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«Во время преследования, руководствуясь ст. 19 федерального закона «О полиции», инспектор ДПС, используя сигнально-громкоговорящее устройство, предупредил водителя автомобиля «ВАЗ-21093» о том, что если тот не прекратит противоправные действия и не остановится, будет применено огнестрельное оружие», — пояснили в ведомстве.

В отделе пропаганды отметили, что нарушитель не выполнил неоднократные требования полицейского, в связи с чем инспектор сначала произвел выстрел в воздух, а затем — по колесам.

«Около дома №122Б по проспекту Победы автомобиль нарушителя был остановлен. За рулем машины находился мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в отношении водителя составлено девять материалов об административных правонарушениях.
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