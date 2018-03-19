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В Пензе навес над входом в частный дом рухнул на автомобиль под тяжестью снега

12:12 | 19.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Спасатели помогли извлечь автомобиль из-под навеса, смонтированного над входом в частный жилой дом на улице Садовое кольцо в Пензе, который 18 марта рухнул под тяжестью снега после обильных осадков.

В Пензе навес над входом в частный дом рухнул на автомобиль под тяжестью снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Входная дверь в дом оказалась заблокирована элементами конструкции. Никто из людей не пострадал — хозяева сумели выбраться из дома через окно первого этажа», — сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском пожарно-спасательном центре.

В учреждении пояснили, что после того, как машина была вызволена из-под завалов, спасатели предложили помощь в разборе конструкций, препятствующих открыванию двери.

«Однако хозяева дома пояснили, что намерены предъявить организации, производившей монтаж навеса, претензию», — сказали в ППСЦ, добавив, что в связи с этим было решено максимально сохранить картину случившегося до прибытия представителя компании.
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