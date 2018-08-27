EN
20:30:41 Понедельник, 27 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области иномарка сбила пешеходов и врезалась в автобус

14:12 | 27.08.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля «Toyota Corona» и автобуса «Mercedes Sprinter», произошедшего на 537 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате которого пострадали три человека.

В Пензенской области иномарка сбила пешеходов и врезалась в автобус

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, 26 августа в 12.10 водитель автомобиля «Toyota Corona» – мужчина 1992 года рождения допустил наезд на пешеходов с последующим столкновением с автобусом», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося в больницу попали три пешехода — двое мужчин 1992 года рождения и женщина 1996 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская делегация посетит Орел с рабочим визитом Сотрудник воинской части осужден за хищение обмундирования на 1 млн. рублей
Пензенские поисковики установили судьбу трех летчиков Глава мокшанской администрации оштрафован за нарушение порядка формирования госзадания
В Земетчино завели уголовное дело на сына комбайнера Под Пензой пройдет областной туристский слет работников образования
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама