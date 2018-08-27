В Пензенской области иномарка сбила пешеходов и врезалась в автобус Происшествия

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля «Toyota Corona» и автобуса «Mercedes Sprinter», произошедшего на 537 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате которого пострадали три человека.

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«По предварительным данным, 26 августа в 12.10 водитель автомобиля «Toyota Corona» – мужчина 1992 года рождения допустил наезд на пешеходов с последующим столкновением с автобусом», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося в больницу попали три пешехода — двое мужчин 1992 года рождения и женщина 1996 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка.