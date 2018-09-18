Проверка организована по факту трагического ДТП в Белинском районе Происшествия

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Белинском районе Пензенской области, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения, а еще пятеро человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В ведомстве уточнили, что трагическая авария произошла в минувший понедельник, 17 сентября, на 165 км автодороги «Тамбов — Пенза».

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Renault Logan» под управлением мужчины 1948 года рождения и автомобиля «Chevrolet Cruze», за рулем которого находился водитель 1986 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды уточнили, что водитель автомашины «Renault Logan» и трое пассажиров «Chevrolet Cruze» были госпитализированы, а управлявший второй иномаркой мужчина получил необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося выясняются.