EN
18:55:44 Вторник, 18 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Проверка организована по факту трагического ДТП в Белинском районе

12:10 | 18.09.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Белинском районе Пензенской области, в результате которого погибла женщина 1949 года рождения, а еще пятеро человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Проверка организована по факту трагического ДТП в Белинском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что трагическая авария произошла в минувший понедельник, 17 сентября, на 165 км автодороги «Тамбов — Пенза».

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Renault Logan» под управлением мужчины 1948 года рождения и автомобиля «Chevrolet Cruze», за рулем которого находился водитель 1986 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды уточнили, что водитель автомашины «Renault Logan» и трое пассажиров «Chevrolet Cruze» были госпитализированы, а управлявший второй иномаркой мужчина получил необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе намечено обустроить платную парковку у онкодиспансера Заполняемость платной парковки на улице Пушкина в Пензе составляет в среднем 20%
Заречный вошел в число победителей конкурса лучших муниципальных практик В Пензенской области составят реестр неэффективных котельных
В Пензе по горячим следам раскрыли кражу из парикмахерской Пензенская область лидирует в ПФО по объему привлеченных в АПК льготных кредитов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама