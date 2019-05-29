В Пензе дадут оценку ситуации с травмой школьника на уроке физкультуры Происшествия

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Следователи дадут оценку действиям педагогов школы №57 города Пензы после информации о том, что на уроке физкультуры ученик получил закрытый перелом руки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она отметила, что доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

«В ходе нее следователем будут установлены обстоятельства получения подростком телесных повреждений в школе, дана правовая оценка действиям или бездействию работников учебного учреждения и исследованы условия соблюдения техники безопасности при проведении урока физкультуры», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что по результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.