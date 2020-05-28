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В Татарстане три брата погибли в ДТП с участием водителя из Пензы

13:50 | 28.05.2020 | Происшествия

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Казань, 28 мая 2020. PenzaNews. Три брата, находившихся в салоне автомобиля «ВАЗ-21214», погибли в результате ДТП с участием грузовой машины «Volvo» под управлением жителя Пензы в Татарстане в ночь на четверг, 28 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В Татарстане три брата погибли в ДТП с участием водителя из Пензы

Фото: 16.мвд.рф

«28 мая в 00.30 на 28 км автодороги «Казань — Ульяновск» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-21214» и «Volvo». По предварительным данным, водитель отечественной машины – 26-летний житель поселка Малые Меми Кайбицкого района, следуя со стороны Казани, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем под управлением 30-летнего жителя Пензы», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что житель Татарстана управлял машиной, не имея водительского удостоверения.

«Он его никогда не получал», — отметили в полиции.

В пресс-службе уточнили, что погибшие братья — водитель, а также мужчины 1984 и 1990 годов рождения — не были пристегнуты ремнями безопасности.

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