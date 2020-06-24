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В ДТП под Пензой погибла женщина, пять человек пострадали

10:56 | 24.06.2020 | Происшествия

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Пенза, 24 июня 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения автомобилей «ВАЗ-211540» и «ВАЗ-21124» в Пензенском районе Пензенской области, в результате которого погибла женщина, а еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

В ДТП под Пензой погибла женщина, пять человек пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 24 июня в 00.30 на автодороге «Тамбов — Пенза» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-211540» и «ВАЗ-21124» под управлением мужчин 1993 и 1998 годов рождения соответственно. В результате происшествия пассажирка автомашины «ВАЗ-21124» – женщина 1993 года рождения скончалась на месте», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель этого транспортного средства был госпитализирован, а двоим пассажирам — мужчине 1998 года рождения и девушке 2002 года рождения — медицинскую помощь оказали на месте.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-211540» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир данной машины – мужчина 1986 года рождения после оказания медицинской помощи отпущен», — сказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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