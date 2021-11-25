По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка Происшествия

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара в Пензенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 24 ноября 2021 года в доме по улице Привольной в поселке Вольный Пензенского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой части дома обнаружено тело мужчины 1963 года рождения. По имеющейся информации, он проживал один», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не замечено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причины пожара и обстоятельств гибели мужчины.