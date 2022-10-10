23:35:29 Понедельник, 10 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Городищенском районе организована проверка по факту отравления ребенка угарным газом

09:34 | 10.10.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту отравления ребенка угарным газом в Городищенском районе Пензенской области.

В Городищенском районе организована проверка по факту отравления ребенка угарным газом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В средствах массовой информации распространены сведения об отравлении ребенка 2016 года рождения угарным газом. По данному факту [...] организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. [...] По имеющимся сведениям, 8 октября 2022 года в арендованном доме в рабочем поселке Чаадаевка ребенок вместе с отцом и бабушкой находился первый день. В результате эксплуатации газовой плиты мальчик почувствовал себя плохо, госпитализирован с отравлением окисью углерода, в лечебном учреждении ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать неисправность газовой плиты», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в рамках проверки будет исследовано техническое состояние газового оборудования, установленного в жилом помещении, условия его эксплуатации и обслуживания.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом В Пензе мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы
Полицейские разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в Лунинском районе В Пензенской области за сутки подтверждено 323 случая заражения коронавирусом
Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет в Пензенской области 10 октября В Пензе женщина по совету «сотрудника банка» оформила несколько кредитов и перевела более 3 млн. рублей на неизвестные номера и счета
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама