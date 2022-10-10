В Городищенском районе организована проверка по факту отравления ребенка угарным газом Происшествия

Пенза, 10 октября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту отравления ребенка угарным газом в Городищенском районе Пензенской области.

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«В средствах массовой информации распространены сведения об отравлении ребенка 2016 года рождения угарным газом. По данному факту [...] организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. [...] По имеющимся сведениям, 8 октября 2022 года в арендованном доме в рабочем поселке Чаадаевка ребенок вместе с отцом и бабушкой находился первый день. В результате эксплуатации газовой плиты мальчик почувствовал себя плохо, госпитализирован с отравлением окисью углерода, в лечебном учреждении ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать неисправность газовой плиты», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в рамках проверки будет исследовано техническое состояние газового оборудования, установленного в жилом помещении, условия его эксплуатации и обслуживания.

«По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в пресс-релизе.