В Лунинском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в нежилом доме в селе Старая Кутля Лунинского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 5.00 23 апреля 2023 года в нежилом доме в селе Старая Кутля Лунинского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени обнаружено тело 37-летней женщины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, возможной причиной пожара могла стать неисправность печи», — сказано в тексте.