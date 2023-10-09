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В Пензе начата проверка по факту смерти женщины при пожаре

11:40 | 09.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 9 октября 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в квартире дома на улице Кулакова в Пензе.

В Пензе начата проверка по факту смерти женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 8 октября 2023 года в квартире, расположенной на четвертом этаже дома на улице Кулакова в Пензе, произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело 52-летней женщины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Очаг возгорания находился в жилой комнате. По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении», — сказала собеседница агентства.

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