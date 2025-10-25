На трассе в Пензенской области опрокинулся кроссовер, погибли мужчина и младенец Происшествия

Пенза, 25 октября 2025. PenzaNews. Автомобиль «Haval» врезался в световую опору, съехал в кювет и опрокинулся на 595 км трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области, погибли мужчина и младенец, еще два человека — женщина и малолетний ребенок — пострадали.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло рано утром в субботу, 25 октября, за рулем находилась женщина 1991 года рождения.

«В результате происшествия два пассажира данного автомобиля — мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения — от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель и пассажир – мальчик 2019 года рождения получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи были отпущены», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.