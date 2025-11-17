23:01:30 Понедельник, 17 ноября
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил супругу

16:41 | 17.11.2025 | Происшествия

Пенза, 17 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники Росгвардии задержали жителя Пензы, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поскандалил с супругой и избил ее.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил супругу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Поводом для вызова стражей правопорядка стало сообщение от соседей, которые услышали громкие крики и шум со стороны лестничной площадки на улице Рахманинова. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. Прибывших сотрудников встретила женщина с признаками побоев. Она пояснила, что ее супруг, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, вернулся домой, устроил скандал и избил ее. В квартире росгвардейцы обнаружили самого мужчину, который крепко спал. Его пришлось будить. После пробуждения гражданин продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, оказывая сопротивление. [...] Сотрудники Росгвардии, действуя в рамках законодательства, применили физическую силу и спецсредства для его задержания», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.


