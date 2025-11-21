02:32:13 Суббота, 22 ноября
В Сердобске организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 63-летнего мужчины в результате пожара в нежилом доме в Сердобске Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 20 ноября 2025 года в нежилом доме по улице Гоголя в городе Сердобске произошел пожар. После его ликвидации обнаружено тело мужчины. [...] Каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«Очаг возгорания находился в месте расположения кресла», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в пресс-релизе.


