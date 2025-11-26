ДТП под Пензой унесло жизнь пожилого мужчины Происшествия

Пенза, 26 ноября 2025. PenzaNews. Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП с участием легковушки и двух грузовиков, которое произошло на 412 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе в среду, 26 ноября.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, столкнулись «ВАЗ-21154», за рулем которого находился мужчина 1941 года рождения, «Mercedes» с полуприцепом под управлением мужчины 1969 года рождения и «Iveco», которым управлял мужчина 1972 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21154» скончался на месте, пассажир данного автомобиля – женщина 1950 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.