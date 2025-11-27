В Пензе следователи проводят проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Происшествия

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Следователи в Пензе проводят проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали шесть человек.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области по факту ДТП с участием автобуса и грузовой автомашины организована проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). [...] В результате происшествия пострадали пассажиры автобуса и водитель грузовой фуры, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Несколько пострадавших доставлены в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

В нем добавляется, что в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проверку также проводит прокуратура Первомайского района Пензы.