В Пензе прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса Происшествия

Пенза, 27 ноября 2025. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали шесть человек.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«27 ноября 2025 года около 10.00 [...] произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса и водитель грузовика. Им оказана медицинская помощь. На месте работает прокурор Первомайского района города Пензы Евгений Зубков. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и ход процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В нем отмечается, что особое внимание в ходе проверки надзорное ведомство уделит вопросам соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров.

«По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.