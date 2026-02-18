20:26:50 Среда, 18 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура проводит проверку по факту инцидента с куполом «Золотой шайбы»

11:35 | 18.02.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы по поручению областной прокуратуры проводит проверку по факту инцидента с куполом воздухоопорного спортивного ледового комплекса «Золотая шайба».

В Пензе прокуратура проводит проверку по факту инцидента с куполом «Золотой шайбы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За прошедшие несколько дней в связи с неблагоприятными погодными условиями в Пензе, Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Наровчатском, Пензенском районах области произошло несколько фактов разрушения кровель многоквартирных домов, зданий и сооружений, а также повреждения имущества граждан в результате схода снежно-ледовых отложений. По поручению прокуратуры области прокуроры городов и районов продолжают проверки и дают оценку качеству и своевременности выполнения мероприятий по очистке кровель зданий от снега и наледи. Так, прокурор Железнодорожного района города Пензы проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего 16 февраля 2026 года инцидента, в результате которого нарушена целостность купола ледово-спортивного комплекса «Золотая шайба» на улице Антонова. Прокуратура даст оценку полноте действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию спортивного сооружения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в свою очередь региональное надзорное ведомство проверит деятельность министерства физической культуры и спорта Пензенской области на предмет полноты реализации полномочий по контролю за деятельностью подведомственных учреждений.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Пензы получил условный срок за кражу 60 тыс. металлических крышек для консервирования В Степановке огонь уничтожил садовый дом
При пожаре на улице Бекешской в Пензе пострадал пожилой мужчина Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 280 часов обязательных работ и лишился автомобиля
В Сердобском районе мужчина ударил сожительницу газовым ключом по голове, возбуждено уголовное дело В Пензенской области в 2025 году изъято более 60 единиц игрового оборудования
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама