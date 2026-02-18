В Пензе прокуратура проводит проверку по факту инцидента с куполом «Золотой шайбы» Происшествия

Пенза, 18 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы по поручению областной прокуратуры проводит проверку по факту инцидента с куполом воздухоопорного спортивного ледового комплекса «Золотая шайба».

«За прошедшие несколько дней в связи с неблагоприятными погодными условиями в Пензе, Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Наровчатском, Пензенском районах области произошло несколько фактов разрушения кровель многоквартирных домов, зданий и сооружений, а также повреждения имущества граждан в результате схода снежно-ледовых отложений. По поручению прокуратуры области прокуроры городов и районов продолжают проверки и дают оценку качеству и своевременности выполнения мероприятий по очистке кровель зданий от снега и наледи. Так, прокурор Железнодорожного района города Пензы проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего 16 февраля 2026 года инцидента, в результате которого нарушена целостность купола ледово-спортивного комплекса «Золотая шайба» на улице Антонова. Прокуратура даст оценку полноте действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание и эксплуатацию спортивного сооружения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в свою очередь региональное надзорное ведомство проверит деятельность министерства физической культуры и спорта Пензенской области на предмет полноты реализации полномочий по контролю за деятельностью подведомственных учреждений.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказано в тексте.