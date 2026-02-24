Росгвардейцы задержали пьяного мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе Происшествия

Пенза, 24 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 33-летнего пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок в одном из торговых центров в Октябрьском районе Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тревожный сигнал с охраняемого объекта поступил росгвардейцам в вечернее время. Стражей правопорядка встретил работник охраны, который пояснил, что в торговый центр зашел гражданин, от которого сильно пахло алкоголем. Мужчина безадресно выражался грубой нецензурной бранью, а также попытался спровоцировать охранника на драку. В присутствии росгвардейцев хулиган продолжал нарушать правопорядок, размахивая руками и матерясь», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что после многочисленных предупреждений мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.