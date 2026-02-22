23:14:49 Воскресенье, 22 февраля
Сервисом «Помощник МФЦ по Пензенской области» в Max воспользовались около 17 тыс. человек

13:29 | 22.02.2026 | Связь и ИТ

Пенза, 22 февраля 2026. PenzaNews. Около 17 тыс. человек воспользовались чат-ботом «Помощник МФЦ по Пензенской области» в мессенджере Max с момента запуска сервиса в начале декабря 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства цифрового развития и связи региона.

«По данным министерства экономического развития и промышленности региона, за неполных три месяца через чат-бот заявители получили более 51 тыс. уведомлений о результатах выполнения услуг, а функционалом предварительной записи воспользовались более 4 тыс. пользователей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что чат-бот позволяет записаться на прием в МФЦ, уточнить информацию по услугам, включая перечень необходимых документов, срок предоставления и размер госпошлины, узнать режим работы нужного офиса, посмотреть загруженность подразделения, проверить статус обращения и оценить качество обслуживания.


