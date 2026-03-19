В Пензенской области за сутки произошло три пожара

17:52 | 19.03.2026 | Происшествия

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в четверг, 19 марта.

В Пензенской области за сутки произошло три пожара.

«В селе Малая Сердоба Малосердобинского района сгорела кровля и выгорело внутри хозяйственной постройки общей площадью 60 кв. метров. [...] В поселке Подлесном Бессоновского района сгорел деревянный одноэтажный дом площадью 180 кв. метров. [...] В селе Березовка Колышлейского района сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади деревянной бани площадью 12 кв. метров», — сказано в тексте.

Из него следует, что, по предварительным данным, в первых двух случаях причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, в третьем — печного.

«Сотрудники МЧС России к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий привлекались два раза. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.


