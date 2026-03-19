В Каменке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, ломившегося в чужую квартиру

18:09 | 19.03.2026 | Происшествия

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 35-летнего пьяного мужчину, ломившегося в чужую квартиру в одном из многоквартирных домов в Каменке.

В Каменке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, ломившегося в чужую квартиру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Инцидент произошел в вечернее время. В квартире местной жительницы сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что неизвестный мужчина настойчиво пытался попасть внутрь: [...] дергал ручку входной двери, стучал и требовал открыть. К моменту прибытия наряда злоумышленник скрылся. Получив от заявительницы приметы подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно приступили к обследованию прилегающей территории. Вскоре мужчина был обнаружен неподалеку от места происшествия. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что внятно объяснить мотивы своего поведения мужчина не смог, в итоге он был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.


