На трассе в Пензе после столкновения с бетономешалкой опрокинулась маршрутка с пассажирами, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Два человека пострадали в ДТП с участием бетономешалки и маршрутки, которое произошло на 278 км дороги «Тамбов — Пенза» в черте Пензы в четверг, 19 марта.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«По предварительным данным, [...] произошло столкновение автомобиля «САМС», которым управлял водитель – мужчина 1986 года рождения, и микроавтобуса «ГАЗель Next» под управлением водителя – мужчины 1960 года рождения с дальнейшим опрокидыванием микроавтобуса. В результате происшествия пассажир микроавтобуса – женщина 1950 года рождения получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Еще один пассажир данного автомобиля — женщина 1980 года рождения — после оказания медицинской помощи отпущена», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.