«Ростелеком» отметил высокий спрос на «Новую телефонию» среди пензенских предприятий Связь и ИТ

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. «Новая телефония» стала самым востребованным у пензенских компаний продуктом среди облачных сервисов «Ростелекома» по итогам 2016 года.

Фото: ПАО «Ростелеком»

По данным оператора, из 100 предприятий различных сфер деятельности, подключивших облачные сервисы, «Новую телефонию» выбрали более 80 клиентов, что объясняется прежде всего возможностью сокращения первоначальных капитальных затрат на создание IT-инфраструктуры и последующей экономии на ее обслуживании.

Большой интерес к «Новой телефонии» проявили представители малого и среднего бизнеса. В лидерах подключений — предприятия, работающие в сферах услуг, медицины, образования, торговли, строительства и производства.

В числе пользователей продукта — центр научно-практического сопровождения «Максимум», ООО «Микрохирургия глаза», ПАО «Сура-Лада», ТДА «Электро», ООО «Моторные технологии», ООО «Зерновая компания», ЗАО «ЦЕСИС НИКИРЭТ» и другие компании.

Услуга позволяет организовать в офисе многофункциональную телефонную связь с широким выбором дополнительных сервисов, в том числе сценариями обработки вызовов и голосовым меню.

Управлять настройками виртуальной АТС можно через удобный и функциональный интерфейс, который позволяет настроить маршрутизацию, переадресацию вызовов, создать голосовое приветствие и IVR-сценарии.

«Сервисом мы пользуемся больше года. Его функционал решает практически все задачи, необходимые для эффективной деятельности отдела продаж и call-центра. Мы сократили расходы на телефонию на 30%, и это при активном взаимодействии с клиентами по всей России. Кроме того, за счет возможности удаленной работы мы набрали в штат сотрудников из Украины, сократив при этом собственные затраты на персонал», — отметила руководитель ЦНПС «Максимум» Наталья Антонова.

В свою очередь директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Померанцев обратил внимание на то, что современные технологии дают существенное преимущество перед конкурентами.

«Успешный бизнес сложно представить без организации корпоративной телефонной связи. Сегодня бизнес-телефония должна быть инновационной, многофункциональной, быстро масштабируемой и в то же время незатратной и простой в использовании. Всем этим требованиям отвечает услуга «Новая телефония», которая предоставляет бизнесу возможность гораздо эффективнее использовать телефон как инструмент взаимодействия с сотрудниками и клиентами», — подчеркнул он.