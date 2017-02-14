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Стартовала праздничная распродажа смартфонов от «МегаФона»

15:59 | 14.02.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут на выгодных условиях купить смартфон для себя или в качестве подарка для близкого человека к предстоящим праздникам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Стартовала праздничная распродажа смартфонов от «МегаФона»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В рамках акции, которая продлится до 19 марта 2017 года, покупая один аппарат, клиент получает существенную скидку на второй. Ее размер может достигать 50%. В акции участвует свыше 175 моделей «умных» устройств», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения «МегаФона».

В компании уточнили, что скидка в размере 50%, например, ждет покупателей смартфонов Micromax Bolt D303 и ZTE Blade A5.

«Со скидкой в 40% клиентам «МегаФона» доступны ZTE Blade A5 Pro, а также Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG на четверть ниже обычной», — добавили в пресс-службе.

Акция действует как в салонах «МегаФона», так и в фирменном интернет-магазине.

По словам генерального директора ОАО «МегаФон Ритейл» Кирилла Шибанова, согласно исследованиям компании, смартфон является одним из наиболее популярных подарков и для мужчин, и для женщин.

«Мы предлагаем всем желающим обновить мобильные устройства на лучших в стране условиях. На этот раз мы существенно расширили список акционных аппаратов, уделив значительное внимание не только начальному, но и среднему, а также премиальному сегментам», — пояснил он.

«МегаФон» регулярно объявляет специальные цены на популярные телефоны. Так, по данным компании, стартовавшая в середине ноября 2016 года «Новогодняя распродажа» позволила увеличить товарооборот салонов на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также дала россиянам возможность приобрести желанный гаджет на выгодных условиях.
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