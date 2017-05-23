Бесплатный семинар «Формула сайта» пройдет в Пензе 31 мая Связь и ИТ

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете» пройдет в Пензе в среду, 31 мая.

Фото: пресс-служба компании «1С-Битрикс»

Как ожидается, участники мероприятия встретятся с представителями ведущих IT-компаний, среди которых — «Яндекс», «1С-Битрикс», АНО «Координационный центр национального домена сети интернет», «МойСклад», «СПСР-Экспресс», «Status», «Frame Catchers» и «5 Cat». Они расскажут, как создавать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.

Семинар будет полезен руководителям компаний и владельцам бизнеса, развивающим продажи через всемирную паутину, а также специалистам по продвижению, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта.

Кроме того, семинар нацелен на менеджеров по продажам, желающих повысить эффективность своей работы.

На семинаре будут даны ответы на вопросы о том, почему на рынке электронной коммерции уже нельзя играть по старым правилам, какие функции должен иметь современный интернет-магазин, как социальные сети могут помогать в привлечении клиентов, чем грозит федеральный закон №54.

Помимо этого, специалисты обсудят новые технологии продвижения интернет-магазинов, поделятся мнением о том, как запомнить 100 тыс. клиентов, если каждый из них особенный, а также рассмотрят несколько историй успеха.