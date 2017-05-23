Бесплатный семинар «Формула сайта» пройдет в Пензе 31 мая

Пенза, 23 мая 2017. PenzaNews. Бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете» пройдет в Пензе в среду, 31 мая.
Фото: пресс-служба компании «1С-Битрикс»
Как ожидается, участники мероприятия встретятся с представителями ведущих IT-компаний, среди которых — «Яндекс», «1С-Битрикс», АНО «Координационный центр национального домена сети интернет», «МойСклад», «СПСР-Экспресс», «Status», «Frame Catchers» и «5 Cat». Они расскажут, как создавать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях.
Семинар будет полезен руководителям компаний и владельцам бизнеса, развивающим продажи через всемирную паутину, а также специалистам по продвижению, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта.
Кроме того, семинар нацелен на менеджеров по продажам, желающих повысить эффективность своей работы.
На семинаре будут даны ответы на вопросы о том, почему на рынке электронной коммерции уже нельзя играть по старым правилам, какие функции должен иметь современный интернет-магазин, как социальные сети могут помогать в привлечении клиентов, чем грозит федеральный закон №54.
Помимо этого, специалисты обсудят новые технологии продвижения интернет-магазинов, поделятся мнением о том, как запомнить 100 тыс. клиентов, если каждый из них особенный, а также рассмотрят несколько историй успеха.
«С программой семинара можно ознакомиться на сайте проекта «Формула сайта». Там же необходимо пройти регистрацию для бесплатного участия. Всем желающим следует поторопиться, так как количество мест ограничено, а трансляции и видеозаписи мероприятия не будет», — сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете семинара.
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