«МегаФон» подарит до полугода связи за покупку смартфонов Samsung Galaxy J Связь и ИТ

Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Абоненты «МегаФона», в том числе из Пензенской области, которые приобретут смартфоны Samsung Galaxy J серий 2016 и 2017 годов до 30 июня, смогут получить в подарок до шести месяцев связи на тарифном плане «Включайся! Общайся». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского отделения ПАО «МегаФон».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В компании пояснили, что в период акции эти устройства будут продаваться только в фирменных салонах оператора и интернет-магазине.

«Samsung J5 2016 можно будет купить по цене 11 тыс. 990 рублей, получив шесть месяцев связи бесплатно. Стоимость Samsung J3 2016 составит 8 тыс. 990 рублей, Samsung J7 2016 — 13 тыс. 990 рублей, Samsung J3 2017 — 11 тыс. 990 рублей, Samsung J5 2017 — 14 тыс. 990 рублей, Samsung J7 2017 — 16 тыс. 990 рублей. При покупке этих моделей клиенты получат три месяца общения на тарифе «Включайся! Общайся», — пояснили в «МегаФоне».

В пресс-службе отметили, что, по данным на конец 2017 года, лидером среди зарегистрированных в сети «МегаФона» устройств LTE был именно Samsung, на втором месте — смартфоны Apple, а замкнули тройку Lenovo.

По мнению генерального директора компании «МегаФон-Ритейл» Кирилла Шибанова, смартфоны Samsung Galaxy J серии хорошо подходят для использования мобильного интернета: долго сохраняют заряд, поддерживают сеть LTE и VoLTE, оперативная память позволяет ускорить работу с файлами и данными.

«Нашему клиенту мы предлагаем приобрести смартфоны со скидкой и сразу с тарифом «Включайся! Общайся», который основан именно на потребностях и предпочтениях в общении: клиент часто пишет в мессенджеры — в тарифе уже обнулен трафик на них, а также действует безлимитный трафик на популярные социальные сети, и предоставляются пакеты минут на разговоры и пакет интернета», — сказал он.