«Ростелеком» ждет запуска коммерческих сервисов с квантовым шифрованием за 2 года Связь и ИТ

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. PenzaNews. Компания «Ростелеком», которая работает в том числе на территории Пензенской области, ожидает в ближайшие 2 года запуск первых коммерческих сервисов с использованием технологии квантового распределения ключей (КРК), которая гарантирует наивысшую степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах физики. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Он пояснил, что цифровая экономика базируется на использовании данных, и чем выше их стоимость, тем больше желающих их присвоить, но кража, утечка или уничтожение данных могут иметь последствия, которые порой страшно представить.

«Наши подразделения зафиксировали в 2018 году более 765 тыс. компьютерных атак, это на 89% больше, чем годом ранее. Наивысшую степень защиты передачи данных от несанкционированного доступа сегодня обеспечивает использование квантовых решений. Именно поэтому «Ростелеком» решил плотно заняться этой темой и занять лидирующие позиции во внедрении в России квантовых коммуникаций. Результаты нашей работы позволяют прогнозировать запуск в ближайшие два года году коммерческих сервисов с квантовой защитой», — сказал Михаил Осеевский.

В свою очередь вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков отметил, что компания уже около года занимается углубленным тестированием оборудования и решений отечественных вендоров в области квантовых коммуникаций.

«Мы в целом довольным результатами, они доказывают, что на существующей инфраструктуре «Ростелекома» использование КРК технически доступно. Теперь мы переходим на принципиально новый уровень испытаний, когда создается многоузловая сеть с оборудованием различных вендоров. На такой сети нам важно протестировать и показать потенциальным клиентам прототипы коммерческих сервисов, например, организацию защиты магистральных каналов передачи данных или виртуальных частных сетей (VPN) с помощью КРК», — добавил он.

Борис Главзков уточнил, что будущие коммерческие сервисы будут отлаживаться на сети передачи данных с квантовым шифрованием, представленной в нулевой день ПМЭФ на площадке центрального музея связи имени А.С. Попова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», она впервые использует оборудование и решения разных производителей с организацией их корректного взаимодействия на всем пути передачи данных и имеет несколько узлов с технической возможностью подключения множества пользователей независимо от места расположения их офисов и используемого криптографического оборудования с КРК.

Опытная сеть в Санкт-Петербурге включает узлы в лаборатории «Ростелекома» на Синопской набережной, в инжиниринговом центре «СэйфНэт» на Аптекарском проспекте, а также в музее связи на Почтамтском переулке. Все они связаны между собой высокоскоростными волоконно-оптическими линиями передачи данных «Ростелекома».

Для организации защиты передачи информации с использованием КРК задействовано только отечественное оборудование и решения — Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (университета ИТМО), «Российского квантового центра», Т8, «С-Терра». Представленная в северной столице многоузловая сеть за 1 секунду вырабатывает более 2 тыс. бит секретной ключевой информации.