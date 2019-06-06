Набережную и площадь в центре Пензы предложено оборудовать бесплатным Wi-Fi Связь и ИТ

Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Коммерческая организация предложила администрации Пензы принять участие в социальном проекте «Wi-Fi city», который предполагает предоставление бесплатного доступа в интернет жителям города.

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Представители компании пояснили также, что на данный момент пользоваться бесплатным Wi-Fi могут пассажиры троллейбусов №7 и автобусов малой вместимости №9, но организация хотела бы разместить свое оборудование в наиболее посещаемых городских локациях.

Мэр Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам рассмотреть техническую составляющую вопроса.

«Нужно составить перечень объектов, где можно реализовать этот проект. В этот список могут войти набережная реки Суры, Привокзальная площадь, площадь Ленина», — сказал он заместителю главы администрации Пензы Денису Леонтьеву в ходе приема предпринимателей в четверг, 6 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, стороны договорились через месяц подвести предварительные итоги совместной работы.