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Набережную и площадь в центре Пензы предложено оборудовать бесплатным Wi-Fi

13:48 | 06.06.2019 | Связь и ИТ

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Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Коммерческая организация предложила администрации Пензы принять участие в социальном проекте «Wi-Fi city», который предполагает предоставление бесплатного доступа в интернет жителям города.

Набережную и площадь в центре Пензы предложено оборудовать бесплатным Wi-Fi. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представители компании пояснили также, что на данный момент пользоваться бесплатным Wi-Fi могут пассажиры троллейбусов №7 и автобусов малой вместимости №9, но организация хотела бы разместить свое оборудование в наиболее посещаемых городских локациях.

Мэр Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам рассмотреть техническую составляющую вопроса.

«Нужно составить перечень объектов, где можно реализовать этот проект. В этот список могут войти набережная реки Суры, Привокзальная площадь, площадь Ленина», — сказал он заместителю главы администрации Пензы Денису Леонтьеву в ходе приема предпринимателей в четверг, 6 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, стороны договорились через месяц подвести предварительные итоги совместной работы.

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