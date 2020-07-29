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«Ростелеком» проложил оптику к микрорайонам малоэтажной застройки Кузнецка и селу Казаковка

12:50 | 29.07.2020 | Связь и ИТ

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Кузнецк, 29 июля 2020. PenzaNews. «Ростелеком» завершил строительство современных сетей связи в микрорайонах малоэтажной застройки города Кузнецка и в селе Казаковка Кузнецкого района Пензенской области.

«Ростелеком» проложил оптику к микрорайонам малоэтажной застройки Кузнецка и селу Казаковка

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Благодаря проекту «Оптика в коттедж» жители частных домов получают доступ к скоростному интернету и инновационным видеосервисам. Каждый член семьи может выходить в сеть с помощью любого беспроводного устройства и смотреть телевидение высокой четкости», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе провайдера, возможность пользоваться цифровыми сервисами получили 780 семей.

«Высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение Wink и телефония подключаются по оптическому кабелю, который проводится в коттедж. Широкополосный канал связи обеспечивает высокое качество сервисов», — сказали в компании.

В филиале пояснили, что жители могут выбрать как отдельные сервисы, в частности, «Умный дом», предусматривающий работу датчиков открытия дверей и окон, движения, протечки и задымления, так и воспользоваться пакетными предложениями, в числе которых — «Технология спокойствия +», включающее в себя доступ к интернету, интерактивному телевидению Wink и видеонаблюдению.

«Абоненты могут активировать бесплатную опцию «Мультискрин», чтобы смотреть любимые телепередачи и фильмы не только по телевизору, но и на мобильных устройствах», — отметили в «Ростелекоме».

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