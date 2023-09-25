Андрей Вержбовский занял второе место в номинации «Радио и подкасты» конкурса «Вместе в цифровое будущее» Связь и ИТ

Пенза, 25 сентября 2023. PenzaNews. Корреспондент ГТРК «Пенза» Андрей Вержбовский занял второе место в номинации «Радио и подкасты» XII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организованного «Ростелекомом».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Как указано в сообщении пресс-службы оператора, к конкурсу было допущено более 2,2 тыс. работ от 1,3 тыс. журналистов, большинство заявок на участие поступило из Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Наибольшее количество работ представлено в номинациях «Интернет-СМИ» (955 материалов), «Телевидение» (450 сюжетов) и «Печатная пресса» (326 статей). В номинации «Социальные медиа» — 131 публикация, в «Радио и подкасты» — 102 сюжета.

В спецноминациях «Цифровизация региональных госуслуг» от Минцифры России, «Научпоп про мобилу» от Tele2 и «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде заявлено 86, 41 и 142 материала соответственно.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» проходил на региональном и федеральном уровнях. Победителей определяли эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В ходе визита в Москву, где состоялась церемония награждения, победители конкурса посетили воркшоп «Как искусственный интеллект меняет журналистику: от сбора информации до создания контента», который провел старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Кроме того, журналисты и блогеры первыми посмотрели несколько эпизодов сериала «Плакса». Музыкальная драма выйдет на платформе Wink 28 сентября. Фильм представили создатели проекта — креативный продюсер «Руки вверх! Production» Вадим Бакунев и директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим.

«Мы рады обсуждать с представителями массмедиа развитие новых технологий, вместе отслеживать тренды в IT. Мы также готовы делиться знаниями и опытом. Сотрудничество с экспертами в IT-сфере не только поможет журналистам разобраться в проблеме, но и найти технологические возможности для упрощения процесса написания материалов и улучшения их качества», — отметил Кирилл Меньшов, слова которого приводятся в пресс-релизе.