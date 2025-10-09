«Ростелеком» назвал базовую станцию «Булат» в деревне Сергеевка в честь ветерана связи Анны Башиловой Связь и ИТ

Пенза, 9 октября 2025. PenzaNews. «Ростелеком» назвал в честь техника связи, ветерана трудового фронта Анны Башиловой базовую станцию от отечественного поставщика – компании «Булат», которая была построена в июне 2025 года в деревне Сергеевка Бессоновского района Пензенской области по проекту «Устранение цифрового неравенства» («УЦН 2.0»). Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Анна Ивановна Башилова — уроженка деревни Высоковка Горьковской области. В годы Великой Отечественной войны она служила в военизированной пожарной охране, защищавшей горьковские предприятия от налетов вражеской авиации. Потом переехала в Пензу, где работала техником на междугородной телефонной станции. Как рассказала внучка ветерана Оксана Завгородняя, бабушка дожила до 100 лет и всегда с теплотой вспоминала свою работу на предприятии связи», — сказано в тексте.

Как уточнил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, с 2022 года по проекту «УЦН 2.0» установлены базовые станции в 82 населенных пунктах региона.

«Каждая вышка подключена к оптоволокну, которое обеспечивает высокую скорость передачи данных. Доступ к интернету появился у 32 тыс. жителей региона. Теперь сельчане могут общаться с близкими при помощи беспроводной сети. В прошлом году в регионе потребление мобильного трафика и голосовой связи на одного человека выросло более чем на 50%», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что базовая станция «Булат» поддерживает два стандарта передачи данных: 2G/GSM обеспечивает качественную голосовую связь, 4G/LTE — высокоскоростной мобильный интернет.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Пензенской области Максим Изосимов, теперь все базовые станции, вводимые по программе «УЦН 2.0» в регионе, будут от российского поставщика.

«К концу года в районах области планируется возвести 34 такие станции. Благодаря проекту «УЦН 2.0» жители могут пользоваться электронными услугами и сервисами, проходить онлайн-обучение и работать удаленно», — цитирует Максима Изосимова пресс-служба провайдера.