В Пензе центр медицины катастроф оштрафован за отсутствие механической вытяжки в туалете Медицина Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Штраф в 10 тыс. рублей назначен ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «При осмотре помещений санузлов на первом и втором этажах учреждения выявлено нарушение требований законодательства — отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что суд установил состав правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Данная статья предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Нашли ошибку в тексте?

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