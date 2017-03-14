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В Пензе центр медицины катастроф оштрафован за отсутствие механической вытяжки в туалете

09:24 | 14.03.2017 | Медицина

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Штраф в 10 тыс. рублей назначен ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В Пензе центр медицины катастроф оштрафован за отсутствие механической вытяжки в туалете

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При осмотре помещений санузлов на первом и втором этажах учреждения выявлено нарушение требований законодательства — отсутствует вытяжная вентиляция с механическим побуждением», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что суд установил состав правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Данная статья предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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