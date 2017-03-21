«Биосинтез» присоединился к эксперименту по маркировке отдельных видов лекарств Медицина

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Пензенское предприятие «Биосинтез» присоединилось к эксперименту по маркировке контрольными знаками отдельных видов лекарственных препаратов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшемся в правительстве региона во вторник, 21 марта.

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По его словам, по итогам эксперимента на федеральном уровне будет решаться вопрос об обязательной маркировке лекарственных средств.

Как сообщается на сайте правительства Пензенской области, в настоящее время на предприятии ведется работа по подбору соответствующего оборудования.

В пресс-службе ОАО «Биосинтез» оперативно предоставить информацию о реализации данного проекта не смогли, предложив направить официальный запрос.

24 января 2017 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по маркировке контрольными знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения.

Документом определены сроки эксперимента — с 1 февраля по 31 декабря 2017 года. Оценку результатов планируется провести до 1 февраля 2018 года.

Среди задач эксперимента — противодействие незаконному производству лекарственных препаратов на территории России, а также их нелегальному ввозу в страну и обороту. Кроме того, предполагается, что принятые меры будут способствовать стандартизации и унификации процедур учета поставок и распределения лекарств, в том числе закупаемых для государственных нужд.