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Губернатор призвал не сбавлять темпы работ по вводу перинатального центра в Пензе

12:20 | 21.07.2017 | Медицина

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал членов правительства Пензенской области в рамках своей компетенции обеспечить контроль за работами на стройке перинатального центра, где в настоящее время специалисты занимаются отделкой помещений и решаются вопросы с покупкой оборудования.

Губернатор призвал не сбавлять темпы работ по вводу перинатального центра в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы не должны нарушить график. Еще раз посмотрите, чего не хватает, какое оборудование и в какие сроки будет поставлено», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в региональном правительстве в пятницу, 21 июля.

Иван Белозерцев также напомнил о необходимости подготовки технической документации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию, который намечен на октябрь 2017 года.

По мнению губернатора, аналогичную работу необходимо провести и в отношении реконструируемого здания бывшего роддома на улице Пушкина, сообщает пресс-служба облправительства.
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