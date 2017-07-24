16:44:16 Понедельник, 24 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Универсальной теории онкогенеза не существует — Виталий Серебряков

14:05 | 24.07.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Универсальной теории, которая дала бы однозначный ответ на вопрос о возможных причинах появления рака, на данный момент не существует. Об этом в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной сообщил главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.

Универсальной теории онкогенеза не существует — Виталий Серебряков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть много теорий онкогенеза — отчего все это. […] Одна из них — вирусная. Однозначно доказано на сегодняшний день, что у женщин рак шейки матки имеет вирусную теологию. Если девочку в детском возрасте прививать, то риск возникновения этого заболевания минимизирован. Во всем мире эта тема сейчас активно пропагандируется, внедрена в работу, и вакцина соответствующая есть», — сказал он.

Виталий Серебряков добавил, что еще одна теория базируется на экологическом факторе.

«Есть так называемые физические канцерогены, которые способствуют возникновению рака, есть химические. Не зря же говорят, что нельзя злоупотреблять жареной пищей, потому что при жарке образуются трансжиры, которые повышают риск возникновения опухолей желудочно-кишечного тракта, особенно толстого кишечника», — пояснил главврач пензенского онкодиспансера.

Читайте также

Онкослужба в Пензенской области работает эффективно — Виталий Серебряков

По словам Виталия Серебрякова, также существует наследственная теория.

«Я думаю, что вообще онкология — это мультифакторное заболевание. Так же, как ее нельзя вылечить каким-то одним методом, возникает она тоже из-за нескольких факторов, которые соединяются воедино и наступает сбой в работе иммунной системы. Ведь мутация клеток у каждого из нас происходит ежедневно. Иммунная система их распознает и уничтожает. Но что приводит к тому, что однажды вот эта клетка иммунной системой не уничтожается? Наверное, здесь комплекс причин», — отметил он.

Полная версия интервью с Виталием Серебряковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.
Актуальное
Читайте также
Российские онкоцентры уступают зарубежным лишь в уровне комфорта — Виталий Серебряков В Пензенской области начали уборку озимого рыжика
На 4 года в колонию отправится мужчина, срубивший деревья под Пензой ФАС признала нарушением соглашение о сортировке ТКО на пензенском полигоне
Прокурор потребовал обустроить парковочные места для инвалидов у «Пятерочки» и «Каравана» Директор петербургской библиотечной системы имени Лермонтова посетит Пензу
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама