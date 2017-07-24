Универсальной теории онкогенеза не существует — Виталий Серебряков Медицина

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Универсальной теории, которая дала бы однозначный ответ на вопрос о возможных причинах появления рака, на данный момент не существует. Об этом в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной сообщил главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть много теорий онкогенеза — отчего все это. […] Одна из них — вирусная. Однозначно доказано на сегодняшний день, что у женщин рак шейки матки имеет вирусную теологию. Если девочку в детском возрасте прививать, то риск возникновения этого заболевания минимизирован. Во всем мире эта тема сейчас активно пропагандируется, внедрена в работу, и вакцина соответствующая есть», — сказал он.

Виталий Серебряков добавил, что еще одна теория базируется на экологическом факторе.

«Есть так называемые физические канцерогены, которые способствуют возникновению рака, есть химические. Не зря же говорят, что нельзя злоупотреблять жареной пищей, потому что при жарке образуются трансжиры, которые повышают риск возникновения опухолей желудочно-кишечного тракта, особенно толстого кишечника», — пояснил главврач пензенского онкодиспансера.

Читайте также

Онкослужба в Пензенской области работает эффективно — Виталий Серебряков

По словам Виталия Серебрякова, также существует наследственная теория.

«Я думаю, что вообще онкология — это мультифакторное заболевание. Так же, как ее нельзя вылечить каким-то одним методом, возникает она тоже из-за нескольких факторов, которые соединяются воедино и наступает сбой в работе иммунной системы. Ведь мутация клеток у каждого из нас происходит ежедневно. Иммунная система их распознает и уничтожает. Но что приводит к тому, что однажды вот эта клетка иммунной системой не уничтожается? Наверное, здесь комплекс причин», — отметил он.

Полная версия интервью с Виталием Серебряковым будет опубликована на сайте ИА «PenzaNews» во вторник, 25 июля.