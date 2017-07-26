14:28:04 Среда, 26 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Пензенской области лицензию на массаж имеют чуть более 150 организаций

12:35 | 26.07.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Чуть более 150 организаций имеют лицензию на массаж в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела лицензирования и ведомственного контроля регионального Минздрава Александр Никулин.

В Пензенской области лицензию на массаж имеют чуть более 150 организаций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«153 медицинские организации и индивидуальных предпринимателя в Пензенской области имеют лицензию на медицинский массаж», — сказал он после окончания брифинга, посвященного оказанию косметологических услуг, который состоялся в Минздраве региона в среду, 26 июля.

Александр Никулин пояснил, что лицензия необходима на любой вид массажа, вне зависимости от его наименования.

«В соответствии с нормативно-правовой базой, любой вид массажа, как бы он ни назывался — тайский, каменный, травяными мешочками — [...] это медицинский массаж, который должен выполняться в организациях, соответствующих всем лицензионным требованиям», — подчеркнул начальник отдела лицензирования и ведомственного контроля.
Актуальное
Читайте также
Врач призвала пензенцев спрашивать диплом у косметологов Дмитрий Никитинский пополнил состав пензенского «Зенита»
Елена Больц разъяснила последствия некачественных косметологических процедур Ольга Ключникова установила восьмой мировой рекорд на Сурдлимпийских играх
В Пензе мошенницы под видом сотрудниц газовой службы украли у пенсионера 110 тыс. рублей Абоненты «МегаФона» «прокачали» на Сабантуе почти 90 Гб мобильного трафика
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама