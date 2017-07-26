В Пензенской области лицензию на массаж имеют чуть более 150 организаций Медицина

Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Чуть более 150 организаций имеют лицензию на массаж в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела лицензирования и ведомственного контроля регионального Минздрава Александр Никулин.

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«153 медицинские организации и индивидуальных предпринимателя в Пензенской области имеют лицензию на медицинский массаж», — сказал он после окончания брифинга, посвященного оказанию косметологических услуг, который состоялся в Минздраве региона в среду, 26 июля.

Александр Никулин пояснил, что лицензия необходима на любой вид массажа, вне зависимости от его наименования.

«В соответствии с нормативно-правовой базой, любой вид массажа, как бы он ни назывался — тайский, каменный, травяными мешочками — [...] это медицинский массаж, который должен выполняться в организациях, соответствующих всем лицензионным требованиям», — подчеркнул начальник отдела лицензирования и ведомственного контроля.