23:10:11 Понедельник, 7 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

На территорию перинатального центра в Пензе будет организовано два входа

17:41 | 07.08.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Два входа — для медперсонала и посетителей — будет организовано на территорию перинатального центра на 130 коек в Пензе, который планируется открыть в октябре 2017 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

На территорию перинатального центра в Пензе будет организовано два входа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в перспективе намечено привести в порядок фасады областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, которые будут покрашены в тон с перинатальным центром.

«Логотип [учреждения] изготавливаем, все в работе. […] Ночью будет подсветка по периметру букв», — пояснил министр в ходе выездного совещания на объекте, которое губернатор Иван Белозерцев провел в понедельник, 7 августа.

В ходе обсуждения предложений по благоустройству территории было высказано предложение повесить на непривлекательную трансформаторную будку баннер. Однако Владимир Стрючков усомнился в том, что это возможно.

В свою очередь Иван Белозерцев предложил не отказываться сразу от данной идеи.

«Если есть возможность сделать лучше, давайте сделаем», — призвал он.

Также глава региона потребовал привести в порядок газон.

«Дорабатываем все, и готовимся к открытию в октябре», — резюмировал Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области женщину осудили за попытку сжечь торгующий спиртным магазин На строительство перинатального центра в Пензе дополнительно направлено 200 млн. рублей
В Пензенской области создали собственный дневник школьника Памятник материнству установят в Пензе у перинатального центра
Жилинспекции и подрядчику предложено вместе готовить документы по перинатальному центру Иван Белозерцев станцевал с Екатериной Банновой на ее 80-летии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама