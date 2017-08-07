На территорию перинатального центра в Пензе будет организовано два входа Медицина

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Два входа — для медперсонала и посетителей — будет организовано на территорию перинатального центра на 130 коек в Пензе, который планируется открыть в октябре 2017 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

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По его словам, в перспективе намечено привести в порядок фасады областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, которые будут покрашены в тон с перинатальным центром.

«Логотип [учреждения] изготавливаем, все в работе. […] Ночью будет подсветка по периметру букв», — пояснил министр в ходе выездного совещания на объекте, которое губернатор Иван Белозерцев провел в понедельник, 7 августа.

В ходе обсуждения предложений по благоустройству территории было высказано предложение повесить на непривлекательную трансформаторную будку баннер. Однако Владимир Стрючков усомнился в том, что это возможно.

В свою очередь Иван Белозерцев предложил не отказываться сразу от данной идеи.

«Если есть возможность сделать лучше, давайте сделаем», — призвал он.

Также глава региона потребовал привести в порядок газон.

«Дорабатываем все, и готовимся к открытию в октябре», — резюмировал Иван Белозерцев.