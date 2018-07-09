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В клиническую больницу №5 поступили инфузомат и помпа для парентерального питания

09:31 | 09.07.2018 | Медицина

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Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Инфузионный насос стоимостью 200 тыс. рублей и помпа для парентерального питания за 120 тыс. рублей приобретены за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования региона для оснащения блока реанимации и интенсивной терапии клинической больницы №5 Пензы для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ТФОМС.

В клиническую больницу №5 поступили инфузомат и помпа для парентерального питания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Показания к инфузионной терапии включают все виды шока, потери жидкости организмом, потери минеральных элементов и белков, нарушение кислотно-щелочного баланса, отравления. Применение такого медицинского оборудования позволяет добавлять дозу лекарства из нескольких шприцов, соединять препараты вместе, а также вводить средства строго поэтапно с учетом заранее выставленного расписания подачи, что удобно при многочасовой терапии», — пояснили в фонде.

В пресс-службе отметили, что шприц устанавливается за счет фиксатора на помпе, а сам инфузомат можно прикреплять к стойке, спинке кровати и креслу-каталке, что облегчает перемещение пациента.

«Главным преимуществом приобретенных аппаратов является абсолютно точное дозирование, что делает возможным дополнительно создавать оптимальные условия для проведения эффективного и качественного лечения», — добавили в территориальном фонде ОМС.

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