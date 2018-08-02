Всероссийская конференция по педиатрии пройдет в Пензе 20–22 сентября Медицина

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Всероссийская научно-практическая конференция педиатров с международным участием «Фармакотерапия и диетология в педиатрической практике» состоится на нескольких площадках в Пензе с 20 по 22 сентября.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, она будет объединена с XVI конгрессом педиатров тюркского мира и Евразии, в рамках которого намечено празднование 255-летия создания государственной системы охраны здоровья детей в России.

Ожидается, что на мероприятие прибудут врачи, ученые и представители сферы здравоохранения из всех субъектов РФ, а также из Турции, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана.

Трехдневная программа предусматривает лекции ведущих отечественных и зарубежных специалистов, представителей Минздрава России и центральных научных институтов страны, практические семинары, симпозиумы и клинические разборы типичных и спорных случаев, а также обсуждение порядков и стандартов оказания медицинской помощи и рекомендаций в диагностике, лечении и профилактике болезней детского возраста.