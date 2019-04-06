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Врачей для пензенских больниц будут искать среди рязанских студентов

09:10 | 06.04.2019 | Медицина

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Пенза, 6 апреля 2019. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проведет встречу со студентами Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова в предстоящий понедельник, 8 апреля.

Врачей для пензенских больниц будут искать среди рязанских студентов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что она расскажет студентам 5–6 курсов и ординаторам о Пензенской области, мерах социальной поддержки молодых специалистов, имеющихся вакансиях и перспективах получения жилья в регионе.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области, такие встречи со студентами старших курсов медвузов с целью привлечения кадров в учреждения региона проводятся на регулярной основе. Так, в марте в них приняли участие старшекурсники самарского и саратовского государственных медицинских университетов.

В апреле состоится выезд в Саранск, где запланировано общение со студентами медицинского факультета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.

Согласно официальным данным, в государственной системе здравоохранения Пензенской области работают более 4 тыс. врачей и почти 12 тыс. средних медицинских работников. В больницах не хватает более 500 врачей.

Амбулаторно-поликлиническое звено медицинских организаций субъекта планируется укомплектовать на 95% врачами и средними работниками.

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