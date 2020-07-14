Новые случаи коронавируса подтверждены в Пензе и пяти районах области Медицина

Пенза, 14 июля 2020. PenzaNews. 35 новых случаев коронавируса подтверждено за последние сутки в Пензе и пяти районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 14 июля.

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«География: Пенза — 22 [случая заражения COVID-19], Шемышейский район — пять, Пензенский район — четыре, Иссинский район — два, Нижнеломовский район — один, Бессоновский район — один», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что возраст пациентов составляет от 31 года до 87 лет.

«Под наблюдением 4 тыс. 495 человек, снято с наблюдения 22 тыс. 691», — добавляется в сообщении.

Из текста также следует, что число проведенных в регионе тестов на коронавирус за сутки увеличилось на 462 — со 176 тыс. 15 до 176 тыс. 477, всего на COVID-19 проверены 167 тыс. 141 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 14 июля в Пензенской области зарегистрировано 5 тыс. 803 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 195 человек выписаны, 67 пациентов умерли.