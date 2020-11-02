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В Пензенской области в службу скорой помощи ежедневно поступает 1,5–1,6 тыс. обращений

10:38 | 02.11.2020 | Медицина

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Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. 1,5–1,6 тыс. вызовов скорой помощи фиксируется в Пензенской области ежедневно, при этом увеличения числа обращений не наблюдается. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области в службу скорой помощи ежедневно поступает 1,5–1,6 тыс. обращений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшнее утро у нас количество вызовов скорой помощи не увеличивается, остается на уровне 1 тыс. 540 – 1 тыс. 600 на протяжении субботних-воскресных дней. Госпитализировано за вчерашний день на утро 128 человек», — сказал он, докладывая о ситуации с распространением COVID-19 в ходе совещания с членами регионального правительства, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

Александр Никишин уточнил, что на протяжении последних двух недель в среднем в день приходится госпитализировать 160–170 человек.

По его словам, задействовано 140 бригад скорой медицинской помощи, есть возможность развертывания пяти дополнительных.

«На данный момент времени на линию ежедневно выходят 140 автомобилей. 55 исправных машин находятся в резерве», — пояснил врио министра, добавив, что 50 автомобилей скорой помощи на ремонте, еще 27 — на списании.

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