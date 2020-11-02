В Пензе проработают вопрос об открытии амбулаторий в новых микрорайонах Медицина

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александру Никишину, врио министра строительства и дорожного хозяйства региона Александру Гришаеву и главе администрации Пензы Андрею Лузгину проработать вопрос об открытии амбулаторий врача общей практики в новостройках на территории новых микрорайонов.

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«Нужно переговорить с коллегами из строительных компаний. Вот там, где идет застройка многоэтажного жилья, на первом этаже нужно выделять помещения для амбулаторий врача общей практики. Это важно. От такой традиции городская власть и Минздрав почему-то в последнее время отошли, ссылаясь на недостаток финансовых средств», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

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По словам главы региона, денег всегда не хватало, однако раньше эти вопросы решали и при необходимости выделяли средства на приобретение помещений под врачебные амбулатории.

Вместе с тем губернатор обратил внимание на то, что стоимость должна быть адекватной.

«Цены-то не должны быть 100 тыс. [рублей] за кв. метр», — подчеркнул Иван Белозерцев, отметив, что «ипотека снижается, а цены на жилье идут вверх».

Иван Белозерцев предположил, что застройщики должны быть сами заинтересованы в открытии врачебных амбулаторий, наличие которых может стать дополнительным фактором, влияющим на принятие гражданами решение о покупке жилья в новом микрорайоне.