У жителей Пензенской области появилась возможность записаться к врачу по номеру 122 Медицина

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Функционал единого многоканального номера 122 расширен в Пензенской области: возможность вызвать врача на дом и записаться на прием, которая ранее была только у жителей Пензы, теперь появилась и у пациентов из других муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Для получения нужной услуги после набора номера телефона 122 необходимо воспользоваться голосовым меню.

Цифра «1» предназначена для записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения Пензы, «2» — для детского населения Пензы, «3» — для взрослого и детского населения Пензенской области.

Нажав цифру «4», можно задать вопрос о коронавирусе. Ранее для этого использовалась цифра «3».

Звонок на единый номер является бесплатным.