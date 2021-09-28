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Пункты вакцинации в торговых центрах Пензы приостановят свою работу

09:23 | 28.09.2021 | Медицина

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Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Пункты вакцинации, организованные в торговых центрах Пензы, приостановят свою работу; сделать прививку от коронавируса теперь можно будет только на стационарных площадках в поликлиниках.

Пункты вакцинации в торговых центрах Пензы приостановят свою работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя данное решение, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министра здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев пояснил, что в сложившейся ситуации необходимо максимально сосредоточить медицинский персонал в амбулаторном звене и направить все усилия на оказание первичной медико-санаторной помощи пациентам с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций.

«Консолидация имеющихся ресурсов нам необходима именно здесь», — подчеркнул он.

Вячеслав Космачев добавил, что принимаются меры по укреплению первичного звена.

«Привлекаем ординаторов медицинского института [ПГУ] и Института усовершенствования врачей для аудиоконтроля, студентов областного медицинского колледжа на прием вызовов по телефону, задействуем медицинский персонал из других учреждений здравоохранения, не задействованных под ковид, в поликлиниках города», — сказал он.

Говоря о приоритетах в условиях распространения COVID-19, Вячеслав Космачев заявил, что первая задача — помощь пациентам с признаками ОРВИ и новой коронавиурсной инфекции, вторая — продолжение вакцинации населения, третье — диспансеризация перенесших заболевание граждан.

«Только создание крепкого надежного иммунитета позволит справиться с ростом заболеваемости», — цитирует Вячеслава Космачева пресс-служба регионального Минздрава.

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