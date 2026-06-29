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«Единая Россия» выдвинула Каденкова кандидатом в депутаты Госдумы по 148-му округу, Руденского — по 149-му

11:26 | 29.06.2026 | Политика

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Пенза, 29 июня 2026. PenzaNews. Съезд «Единой России» выдвинул Дмитрия Каденкова кандидатом в депутаты Госдумы РФ девятого созыва по пензенскому одномандатному избирательному округу №148, Игоря Руденского — по лермонтовскому одномандатному избирательному округу №149.

«Единая Россия» выдвинула Каденкова кандидатом в депутаты Госдумы по 148-му округу, Руденского — по 149-му. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их имена секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев зачитал в ходе первого этапа XXIII съезда партии, состоявшегося в Москве в минувшее воскресенье, 28 июня.

«Избирательный округ №148 Каденков Дмитрий Михайлович, избирательный округ №149 Руденский Игорь Николаевич», — сказал он.

Дмитрий Каденков и Игорь Руденский являются депутатами Госдумы России восьмого созыва.

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«Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в ходе первого этапа XXIII съезда партии в Москве 28 июня.

В федеральный список вошли 400 кандидатов. Сам список разделен на 57 региональных групп. В общефедеральную часть списка включены пять человек: глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Кроме того, «Единая Россия» выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам.


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